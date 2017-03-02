Артур Саркисян вновь отказался от перевода в гражданскую больницу

Защитник прав человека РА Арман Татоян на встрече с журналистами после заседания правительства сообщил, что утром сотрудники его офиса навестили находящегося в “Больнице для осужденных” Артура Саркисяна, который вновь отказался от предложения перевести его в гражданскую больницу.

“Сейчас для меня и моих сотрудников первоочередным является вопрос сохранения его здоровья”,- отметил омбудсмен.

Татоян сказал, что в ходе своих визитов представители офиса ЗПЧ считают важным разъяснить Артуру Саркисяну, какие последствия возможны в случае продолжения им голодовки, поскольку их первоочередной задачей является осуществление эффективного контроля за состоянием здоровья Саркисяна и улучшение условий его содержания.

По словам омбудсмена, офис поддерживает постоянную связь с уголовно-исполнительным учреждением и управлением УИУ. Врач часто навещает Артура Саркисяна,но он не имеет возможности проводить обследование, так как Саркисян отказывается и от медицинской помощи, добавил Защитник.