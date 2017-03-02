Четверг, 02 марта

АрмияՕбщество

Арцах опровергает сообщения МО Азербайджана об уничтожении армянского штаба и попытке диверсии



“Распространенные сегодня Министерством обороны Азербайджана сведения о том, что якобы на Мартунинском направлении уничтожен армянский штаб, а в районе Мартуни пресечена попытка диверсионного проникновения арцахской стороны, являются вымыслом и не соответствуют действительности”,- сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.

В сообщении также отмечается, что “арцахская сторона никогда не выступает в роли осуществляющего нападение и готова нанести сокрушительный удар в случае любой провокации противника”.


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