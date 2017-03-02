Фонд “Луйс” получит 48 млн драмов на организацию фестиваля Национального филармонического оркестра Армении

В рамках программы организации Ереванского международного музыкального фестиваля Национального филармонического оркестра Армении, мастер-классов для молодых музыкантов и развития профессиональных качеств исполнителей Фонду “Луйс” будет перечислено 48 млн драмов.

Правительство одобрило этот проект решения министра культуры Армена Амиряна. Как отмечается в проекте, цель решения – обеспечить фестивальную деятельность Национального филармонического оркестра и путем реализации образовательно-культурных программ совместно с фондом “Луйс” развивать профессиональные качества молодых исполнителей.

Отметим, что фонд “Луйс” был создан в 2008 г. по приказу премьер-министра Тиграна Саркисяна. Учредителями Фонда являются президент РА Серж Саргсян и бывший премьер Тигран Саркисян. Напомним, что компания “Электросети Армении” перечислила Фонду десятки миллионов долларов. При этом “ЭСА” работала с убытками, накопила огромные задолженности, из-за чего обратилась в Комиссию по регулированию общественных услуг с заявкой на повышение тарифа на электроэнергию.