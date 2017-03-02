Между Правительством РА и компанией «Филлип Моррис Интернейшнл Менеджмент Эс Эй» подписан рамочный меморандум о взаимопонимании

Премьер-министр Карен Карапетян принял делегацию, возглавляемую президентом компании «Филлип Моррис Интернейшнл Менеджмент Эс Эй» по региону Восточной Европы, Среднего Востока и Африки и «Филлип Моррис Интернейшнли Дьюти Фри» Драго Азиновичем.

Премьер-министр приветствовал инициативу всемирно известной американской компании развивать деятельность в нашей стране. Карен Карапетян отметил, что Правительство РА готово обсудить программы и инициативы сотрудничества.

Драго Азинович поблагодарил Правительство РА за оказание содействие их научно-исследовательским программам. Американская компания построит в Армении центры исследований и разработок (R&D). Господин Азинович подчеркнул, что они заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с Правительством и общественной сферой Армении.

В присутствии Премьер-министра РА Карена Карапетяна между Министерством экономического развития и инвестиций РА и компанией «Филлип Моррис Интернейшнл Менеджмент Эс Эй» был подписан рамочный меморандум о взаимопонимании. Его подписали Министр экономического развития и инвестиций РА Сурен Караян и президент компании «Филлип Моррис Интернейшнл Менеджмент Эс Эй» по региону Восточной Европы, Среднего Востока и Африки и «Филлип Моррис Интернейшнли Дьюти Фри» Драго Азинович.