Генрих Мхитарян присоединился к инициативе по приобретению открыток у раненных военнослужащих

Капитан национальной сборной Армении по футболу, полузащитник “Манчестер Юнайтед” Генрих Мхитарян разместил на своей фейсбуковской страничке видеоматериал Hetq.am, сделав запись о том, что присоединяется к инициативе по приобретению праздничных открыток у получивших ранения военнослужащих.

“С целью содействия нашим раненным солдатам я присоединяюсь к программе Медицинского университета и с большой любовью поздравлю своих родных именно этими открытками. Присоединяйтесь и Вы. Вся выручка будет предоставлена на ремонт реанимационного центра для раненных солдат”.

Напомним, что получившие ранения во время службы в армии военнослужащие с помощью студентов Государственного художественного колледжа имени Паноса Терлемезяна готовят праздничные открытки. Согласно предварительной договоренности, эти открытки должны купить Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци и один из цветочных магазинов столицы.