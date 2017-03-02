В Правительстве обсужден ход реализации инвестиционной программы модернизации и полноценного задействования Воротанского комплекса гидроэлектростанций

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня принял исполнительного вице-президента и главного операционного директора компании «Контур Глобал» Карла Шнадта.



Собеседники обсудили ход реализации инвестиционной программы модернизации и полноценного задействования Воротанского комплекса гидроэлектростанций, отметив важность периодических рабочих встреч, которые дают возможность обменяться мнениями по некоторым вопросам, представляющим взаимный интерес.



Стороны подтвердили, что надлежащим образом и в установленный срок выполнят обязательства, принятые по подписанному договору об инвестиционной программе. Придавая важное значение реализации программы, Премьер-министр Карен Карапетян подчеркнул: «Мы должны выполнить установленные договором пункты, под которыми подписались и мы, и вы».