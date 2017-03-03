Ситуация нам передовой: противник нарушил режим прекращения огня около 145 раз

Ситуация на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск 2-го и в ночь на 3-е марта оставалась напряженной. По всему периметру линии соприкосновения противник из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов нарушил режим прекращения огня около 145 раз, произведя в направлении армянских позиций свыше 2000 выстрелов.

Наиболее интенсивные нарушения были зарегистрированы на восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения. На указанных участках ВС Азербайджана из 60-мм и 82-мм минометов, гранатометов различного типа выпустили 111 снарядов.

В результате ответных действий передовых подразделений Армии обороны активность противника была подавлена.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны НКР.