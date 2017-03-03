Полицейские призвали участников сидячего пикета содержать в чистоте площадь Свободы

Сын председателя партии “Цехакрон” Шанта Арутюняна Шаген Арутюнян немногим ранее сообщил на своей страничке в Фейсбуке о том, что полицейские дали участникам сидячего пикета 15 минут на то, чтобы покинуть площадь Свободы.

Напомним, что группа молодых людей с 27 февраля проводит на площади Свободы в Ереване сидячий пикет с требованием изменить избранную в отношении Артура Саркисяна меру пресечения в виде ареста. Во время событий в июле прошлого года в Ереване Артур доставил еду членам группы “Сасна црер”, захватившей территорию полка Патрульно-постовой службы.

Вчера Шаген Арутюнян сообщил Hetq.am, что сотрудники полиции уже второй день угрожают им, запрещая участвовать в акции и даже приходить на площадь.

Позже нам стало известно, что полицейские подошли к участникам пикета и предложили собрать разбросанные вещи, привести территорию в порядок. Шаген, который общался с полицейскими, рассказал, что они призывали соблюдать чистоту, сказали, что жильцов соседних домов жалуются. Однако молодой человек не верит в наличие жалоб. “Я разговаривал с господином Осипяном, который сказал, что ничего против сидячего пикета они не имеют, но только территория должна содержаться в чистоте”,- сказал Шаген.

Минувшую ночь на площади Свободы провели 36 человек. Вечером к ним пришел актер Грант Тохатян, который принес теплые вещи и в прямом эфире с фейсбуковской странички Шагена призвал присоединиться к борьбе молодых активистов.