Официальная информация об освобождении Доставщика хлеба пока отсутствует

Утром СМИ распространили сообщение о том, что Доставщик хлеба, Артур Саркисян, сегодня должен бы освобожден. Для уточнения этих сведений Hetq.am обратился в отдел общественных связей прокуратуры, но там отметили, что ничего пока сказать не могут.

Адвокат Артура Саркисяна Тигран Егорян тоже не располагал официальной информацией об изменении меры пресечения своему подзащитному. По словам адвоката, они пытаются через официальные источники уточнить достоверность этих сведений.

Мы побеседовали и с матерью Артура, которая заявила, что если ее сына не освободят, она тоже объявит голодовку.

Информацией по данному вопросу не располагал и начальник отдела общественных связей управления УИУ Минюста РА Гор Глечаян. Он лишь сообщил, что беседовал с врачами уголовно-исполнительного учреждения “Больница для осужденных”, которые сказали, что состояние здоровья Артура Саркисяна удовлетворительное, отрицательная динамика не наблюдается.