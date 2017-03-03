Арам Манукян: “Наш парламент не имеет себе подобных в мире”

Последнее четырехдневное заседание Национального Собрания РА депутат фракции Армянского национального конгресса Арам Манукян назвал “самым печальным” за всю историю армянского парламента.

Высказанную на сегодняшнем брифинге эту оценку депутат объяснил так: “Это рекорд. Наш парламент не имеет себе подобных в мире. 60 голосований за три дня! Такого в мире не бывает!”

По словам Манукяна, в течение последнего 4-дневного заседания было принято 46 законов. “Наши депутаты настолько “гениальны”, “грамотны” и “начитаны”, что могут “преподносить” стране столько законов…” – иронично заметил Арам Манукян.

“В среднем получается, что во второй и третий день в минуту принимался один закон. Вот вам и качество нашего парламента. И продолжением является то, что обеспечивающие это качество “кнопки” в эти дни раздают деньги на избирательных участках, запугивают народ, собирают паспорта, подписи, номера телефонов, чтобы опять раздать деньги и придти в парламент для обеспечения этого качества»,- добавил депутат. Сложившуюся ситуацию он охарактеризовал как “очень печальную”.

Касаясь принятых в эти дни законов, Арам Манукян отметил, что среди них есть “судьбоносные”, между тем 90 процентов депутатов ничего не смогут сказать о них.