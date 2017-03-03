РПА начала свою предвыборную агитацию раньше срока

Республиканская партия Армения в нарушение положения Избирательного кодекса РА начала предвыборную агитацию раньше установленного срока.

По закону предвыборная кампания в связи с предстоящими 2 апреля парламентскими выборами должна была стартовать 5 марта. Однако РПА начала устанавливать в Ереване агитационные плакаты с фотопортретами выдвинутых и не выдвинутых по своему списку лиц раньше времени.

Уже второй день на площади Сахарова висит плакат с изображением премьер-министра Карена Карапетяна, который, однако, не включен в список кандидатов РПА.

А сегодня на одном из зданий на проспекте Аршакуняц были вывешены 10-метровые плакаты с изображениями министра обороны Вигена Саркисяна, возглавляющего пропорциональный список Республиканской партии, и занимающей в нем третье место министра юстиции Арпине Ованнисян.

На плакатах написан и предвыборный слоган РПА: “Безопасность. Прогресс”.