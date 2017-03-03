Появившиеся в столице плакаты с изображениями кандидатов РПА Центризбирком не считает нарушением закона

Хотя предвыборная агитация официально должна начаться 5 марта, Республиканская партия уже вчера начала установку в Ереване агитационной рекламы. Вчера на площади Сахарова был вывешен плакат с изображением премьер-министра Карена Карапетяна, а сегодня на здании издательства “Тигран Мец” на проспекте Аршакуняц появились плакаты с изображениями министра обороны Вигена Саркисяна и министра юстиции Арпине Ованнисян.

На вопрос Hetq.am, не является ли это нарушением закона, пресс-секретарь Центризбиркома Эрминэ Арутюнян прислала письменный ответ, в котором отмечалось, что это официальная точка зрения ЦИК.

“Вышеизложенное не является нарушением законодательства. Более того, некоторые участвующие в выборах политические силы еще раньше начали устанавливать свои агитационные билборды площадью не более 5 кв.метров”,- говорится в ответе Э.Арутюнян.

В нем также отмечается: “В эти дни, то есть до начала установленного законом агитационного периода, зарегистрированные партии и блоки свободно проводят агитацию в различных форматах, представляя свои предвыборные программы, созывая пресс-конференции и т.д. Все это свободно освещается, и ни у кого не возникает вопрос, является ли вышеизложенное нарушением правил предвыборной агитации или нет. И то, что такой вопрос не возникает, вполне естественно, поскольку никакого правонарушения здесь нет”.

Отметим, что площадь агитационных плакатов РПА превышает 5 кв.метров.