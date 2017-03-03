Доставщик хлеба не знал, что ходят слухи о его освобождении

Утром 3 марта в прессе и социальных сетях появились сведения о том, что Генпрокуратура решила изменить меру пресечения Доставщику хлеба – Артуру Саркисяну. Более того, отмечалось, что он уже на свободе.

Между тем руководители пресс-службы управления уголовно-исполнительных учреждений Минюста и Генпрокуратуры в ответ на наш вопрос заявили: “На данный момент такого решения нет”.

Немногим ранее один из адвокатов Артура Саркисяна, Давид Гюрджян, выйдя из больницы для осужденных, сообщил нам, что Артур даже не знал, что ходят слухи о его освобождении. На вопрос, как он воспринял эти сведения, адвокат ответил: “Без воодушевления”.

Что касается состояния здоровья его подзащитного, то, по словам Давида Гюрджяна, “вчера у него опять была кровавая рвота и немного отекло левое колено”.

Артур Саркисян уже 22 дня проводит голодовку с требованием отменить решение о его аресте.