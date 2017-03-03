Суббота, 04 марта

Օбщество

Доставщик хлеба не знал, что ходят слухи о его освобождении



Утром 3 марта в прессе и социальных сетях появились сведения о том, что Генпрокуратура решила изменить меру пресечения Доставщику хлеба – Артуру Саркисяну. Более того, отмечалось, что он уже на свободе.

Между тем руководители пресс-службы управления уголовно-исполнительных учреждений Минюста и Генпрокуратуры в ответ на наш вопрос заявили: “На данный момент такого решения нет”.  

Немногим ранее один из адвокатов Артура Саркисяна, Давид Гюрджян, выйдя из больницы для осужденных, сообщил нам, что Артур даже не знал, что ходят слухи о его освобождении. На вопрос, как он воспринял эти сведения, адвокат ответил: “Без воодушевления”.

Что касается состояния здоровья его подзащитного, то, по словам Давида Гюрджяна, “вчера у него опять была кровавая рвота и немного отекло левое колено”.

Артур Саркисян уже 22 дня проводит голодовку с требованием отменить решение о его аресте.


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Комментарии (2)
1. Գոհար Արշակյան21:54 - 3 марта, 2017
Հացբերող Արթուրին ազատությունից զրկելն առնվազը ֆաշիզմի դրսևորում է...
2. Մարդ03:09 - 4 марта, 2017
այս Մարդը, որ տեղովը կրակ դառնա, մի խորոմ խոտ չի կարող վառել, ու՞ր եք ձեզ ցիվիլ մարդ համարող իրավասուներ, գոնչո գլուխ խոսնակներ, հաստափոր ու խոնարհ պնակալեզներ, գառան դիմակով գայլեր, դեմագոգ մարդասերներ, ճառ ասողներ, կաշի քերթողներ, աչքեր հանող երկարաճիրաններ, մտավոՌականներ... բոլորդ այսօր մեծ հայելու մեջ նայեք ձեր արտացոլանքին ու լեղաճաք լինելուց զատ, ձեր դատարկ ու մերկ հոգիների խորքում, ինքներդ ձեզ համար պարզեք, որտեղ է էն սահմանագիծը, եթե այդպիսին կա, որ ասունին տարբերակում է անասունից... Մի ամբողջ պետական համակարգ չպետք է միտումնավոր ուղղել մի հիվանդ, անպաշտպան, մարդասեր ու անձնազոհ անձի ոչնչացմանը... ԱՆՀԱՊԱՂ ԱԶԱՏ արձակեք ՀԱՑ ԲԵՐՈՂԻՆ... մարդ մնալը, մարդկային լինելը, մեծահոգի ու վեհանձն լինելը ամոթ չէ, լաքա չէ, հանցանք չէ...այս մարդու մեղքի տակ ընկնողը իր բոլոր սերունդներով գեհենի փայ կդառնա
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