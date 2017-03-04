Ночью на линии соприкосновения было относительно спокойно

Ситуация на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск 3-го и в ночь на 4-е марта была относительно спокойной. Противник из стрелкового оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня свыше 40 раз, произведя в направлении армянских позиций около 380 выстрелов.

На восточном направлении линии соприкосноввения ВС Азербайджана применили также пушку Д-44 и 60-мм миномет, выпустив 9 снарядов.

Передовые подразделения Армии обороны продолжают сохранять полный контроль на передовой и уверенно выполняют поставленную перед ними боевую задачу. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Республики Арцах.