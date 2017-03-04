ВС Арцаха сбили азербайджанский беспилотник ORBITER

Сегодня в 12:15 на восточном направлении (Мартуни) линии соприкосновения силы ПВО Армии обороны Арцаха сбили принадлежащий ВС Азербайджана беспилотный летательный аппарат ORBITER. Об этом немногим ранее написал на своей фейсбуковской страничке начальник отдела информации и по связям с общественностью АО Сенор Асратян.

“Я убежден, что пропагандистская машина Баку либо опровергнет эту информацию, либо в лучшем случае попытается молча обойти ее. Откровенно говоря, лично для меня ни первый, ни второй вариант никакого значения не имеют. Главное, пожалуй, то, что наша армия в очередной раз оказалась на высоте. Молодцы, ребята! Так держать!” – написал С. Асратян.