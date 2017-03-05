Воскресенье, 05 марта

АрмияՕбщество

На восточном направлении линии соприкосновения ВС Азербайджана применили 60-мм и 82- мм минометы



На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск 4 и в ночь на 5 марта противник из стрелкового оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня 55 раз, произведя в направлении армянских позиций свыше 600 выстрелов.

На восточном направлении линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также 60-мм и 80-мм минометы, выпустив 5 снарядов. Передовые подразделения Армии обороны владеют оперативно-тактической ситуацией и продолжают надежно охранять боевые позиции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Республики Арцах.  


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