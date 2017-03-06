Понедельник, 06 марта

Օбщество

Доставщик хлеба выразил благодарность за поддержку



Адвокат продолжающего голодовку в больнице для осужденных Артура Саркисяна, известного как Доставщик хлеба, Давид Гюрджян, который каждый день навещает его, вчера распространил заявление своего подзащитного, в котором последний выразил благодарность гражданам,

участвующим в мирных собраниях и манифестациях в его поддержку, а также молодым людям, организовавшим круглосуточный сидячий пикет на площади Свободы. Как отметил Доставщик хлеба, из-за своего “неблагополучного физического состояния” заявление записал адвокат Гюрджян.


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