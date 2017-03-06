ВС Азербайджана применили 60-мм миномет и подствольный гранатомет

На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск 5-го и в ночь на 6-е марта противник из стрелкового оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня свыше 55 раз, произведия в направлении армянских позиций около 1000 выстрелов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.

На северо-восточном направлении линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также 60-мм миномет и подствольный гранатомет, выпустив 2 снаряда.

Подразделения Армии обороны полностью контролируют ситуацию на передовой и продолжают уверенно нести боевое дежурство, говорится в сообщении.