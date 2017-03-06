Судьба бывших монопольных компаний: от Багдасарова до Ара Осканяна

В свое время Михаил Багдасаров входил в ближайшее окружение представителей высших звеньев власти. Монополии в сфере авиации, приобретенные им благодаря связям с политическим руководством страны, сделали личность олигарха и крупного игрока на рынке топлива и в производстве цемента одной из самых обсуждаемых в прессе и обществе. Однако в последние годы о Багдасарове вспоминают очень редко, причина чего развал его бизнес-империи, что, надо сказать, произошло не без его участия. Багдасаров решил уехать из Армении и перевести свой бизнес в другую страну. В этой статье мы расскажем о том, кто занял его место, став владельцем основанных этим олигархом видов бизнеса.

“Армавиа”

В свое время мы опубликовали серию статей об этой авиакомпании. Напомним, что авиаперевозчик, занимавший с 2003 г. господствующее положение в сфере авиации, а с 2005-го ставший уже монополистом, из-за плохого управления, неправильной стратегии и постоянных конфликтов с партнерами оказался в ситуации, которая заставила его с 1 апреля 2013 г. прекратить полеты, а один из пайщиков компании – зарегистрированная в офшоре компания “Мика Лимитед” обратилась в суд с иском о признании “Армавиа” банкротом. В октябре 2014 г. этот иск был удовлетворен. Отметим, что помимо собственных ошибок свою роль сыграли и некоторые негативные факторы, в частности, неравная конкуренция с мощными российскими авиакомпаниями, в которой правительство РА не поддержало армянского перевозчика. По утверждению другого источника, в узком кругу предприниматель и власти высказывали друг другу взаимные претензии.

Весной 2013 г. в Армении внедрялась программа “открытого неба”, которая завершилась в октябре того же года принятием правительством соответствующего решения. Вместо “Армавиа”, которая заключила с правительством монопольный договор на 2003-2013 гг. и была национальным авиаперевозчиком страны, новая компания не вышла на рынок на тех же условиях. Вакантное место заняла “Эйр Армения”, однако агрессивная политика российских компаний и пассивная позиция армянских властей заставили перевозчика покинуть рынок. А в ноябре 2015 г. на основе иска банка “HSBC” авиакомпания была признана банкротом и встала на путь ликвидации. Имущество обеих компаний вынесено на аукционную продажу, а заключительным аккордом станет завершение производства по их роспуску.

В настоящее время в Армении нет более или менее состоявшегося авиаперевозчика, поэтому в нашей стране продолжают задавать тон в основном российские компании. Из местных же компаний полеты из Армении и в Армению совершает только “Армения”, которая по понятным причинам избегает конкуренции с зарубежными гигантами.

Весной 2013-го, когда уже было объявлено о прекращении деятельности “Армавиа”, Багдасаров в одном из своих интервью, касаясь возможности возвращения своей компании, сказал: “В этой жизни ничего не исключено. Исключено мое возвращение, а “Армавиа” может вернуться. Я больше не хочу заниматься авиацией, даже если условия изменятся, это неблагодарное дело. Думаю, и без меня обойдутся, а я найду для себя более спокойный бизнес”. На реплику журналиста: “будем надеяться, что здесь” – Багдасаров ответил: “Все зависит от бизнеса. Возможно – здесь, возможно – за границей. Но, по всей вероятности, за границей. Здесь тоже что-то останется, но, конечно, не авиация. Не секрет, что миграция увеличилась. Почему я не могу быть в числе тех, кто уезжает. Во-вторых, не так, что я ухожу, просто бизнесом я буду заниматься в другом месте”.

В бизнес-системе Багдасарова основной компанией является зарегистрированная на британском острове Джерси “Мика Лимитед”. Именной ей принадлежат 35% “Армавиа”, владельцем остальных 65% является ереванское ООО “Авиафин”. С другой стороны, единственным пайщиком не действующего в настоящее время “Авиафина” является именно офшорная компания.

После вышеупомянутого заявления Багдасарова процесс перевода его бизнеса из Армении получил новый размах.

“Мика-Цемент”

Принадлежащий Багдасарову разданский цементный завод (в 2001-2014 гг. – ЗАО “Мика-Цемент”) в 2013-ом получил кредит в ЗАО “Банк ВТБ-Армения”. Примечательно, что банк предоставил СМИ сведения об этом, а также разместил их на своем сайте, однако эти сообщения отличаются друг от друга.

В информации от 18 июля банк сообщил, что открыл на имя ООО “Цемент Сервис” невосстанавливаемую кредитную линию. Согласно сообщению, часть суммы, выданной банком “Цемент Сервис”, должна быть направлена на выдачу целевого займа компании “Мика-Цемент”, а часть – на приобретение оборудования для запуска цементного завода. Однако на своем сайте банк не упомянул компанию “Цемент Сервис”.

Согласно публикациям в прессе, общая сумма кредита – 20 млн долларов, против которой в банке были заложены имущество и акции ЗАО “Мика-Цемент”.

А вот ООО “Цемент Сервис” было создано для управления этим ЗАО. В мае 2013 г. компанию с равными долями акций – 50/50 – основали Тигран Мартиросян и Эдмонд Асирян. Имя последнего можно найти в различных компаниях Багдасарова. Тем не менее, спустя месяц Асирян передал свою долю Артуру Мурадову, который параллельно (в 2013-2014 гг.) был также директором компании “Цемент Сервис”.

Тот факт, что кредитная линия была открыта в банке “ВТБ” на имя основанной в мае компании “Цемент Сервис”, не случайность. Уже в октябре 2013 г. эта компания стала управляющей “Мика-Цемент”. До этого, начиная с 2001 г., директором цементного завода была Наира Мартиросян. С приходом управляющей компании г-жа Мартиросян не ушла с арены. В 2014-ом именно она сменила директора “Цемент Сервис” Артура Мурадова, то есть продолжала руководить разданским заводом. В сентябре 2016 г. новым директором завода стал Арутюн Погосян.

В ноябре 2014-го, спустя год после получения кредита, ЗАО “Мика-Цемент” было переменовано в “Раздан-Цемент”. И хотя в ходе начавшейся в 2015 г. судебной тяжбы между этим предприятием и чешским банком “PPF banka” отмечалось, что единственным акционером завода является ЗАО “Банк ВТБ-Армения”, в проекте закона о предоставлении цементному заводу налоговых льгот, а также в ходе прошлогодних обсуждений отмечалось, что имущество и акции ЗАО “Раздан-Цемент” заложены в банке “ВТБ”, то есть о том, что это собственность банка, не было сказано ни слова. Тем не менее, факт, что именно являющийся кредитором банк “ВТБ” обладает первичным правом на ЗАО.

Заметим, что связь между компаниями Багдасарова и банком “ВТБ” гораздо шире. В 2010 г. “ВТБ-Армения” выделил “Армавиа” и “Мика Лимитед” 4 кредита на общую сумму 17,8 млн долларов, однако из-за невыполнения компаниями обязательств по погашению кредита банк обратился в суд.

В основу отклонения всех четырех исков суд взял один и тот же аргумент: 15 июля 2013 г. Михаил Багдасаров, ЗАО “Мика Корпорейшн”, ООО “Авиакомпания “Армавиа”, компания “Мика Лимитед” с одной стороны и ЗАО “Банк ВТБ-Армения” с другой заключили договор купли-продажи акций, по которому акции переходили в собственность банка, после чего обязательства первой стороны считались прекращенными. Однако в судебных актах не указано, акции каких компаний Багдасарова были переданы банку “ВТБ-Армения”.

Правопреемником “Мика Цемент” является сын Вардана Осканяна

Разданский цементный завод имеет правопреемника. Им является основанное в августе 2008 г. ООО “Бетон Маркет”. Последее стало правопреемником еще тогда, когда ЗАО называлось “Мика-Цемент”. По сути, от юридического лица (ЗАО “Мика-Цемент) отделилось другое юридическое лицо (ООО “Бетон Маркет”), а по закону в этом случае права и обязательства каждой компании разграничиваются.

Однако сферой деятельности “Бетон Маркет” является не производство цемента, а сдача в аренду собственных или арендованных помещений, а также другие функции. Компанию основали М.Багдасаров и “Мика Лимитед”. В мае 2014-го единственным пайщиком “Бетон Маркет” стало ООО “Ойра”, принадлежащее сыну бывшего министра иностранных дел РА Вардана Осканяна Ара Осканяну (на снимке). Сферой деятельности этой компании является оптовая торговля цементом, песком, известью, щебенем. До приобретения “Бетон Маркет” А.Осканян сообщил прессе, что они покупают цемент у компаний “Мика-Цемент” и “Араратцемент” для использования в производстве бетона. Позднее он опроверг слухи о приобретении разданского завода, отметив, что не имеет никакого отношения к компании “Мика-Цемент”.

29 декабря 2016 г. суд Шенгавитского административного округа столицы на основе заявления Комитета госдоходов признал ООО “Бетон Маркет” банкротом. Эта компания имела перед государством налоговое обязательство в размере 6,6 млн драмов.

Продолжение следует