Артур Саркисян переведен в медцентр “Армения”

Немногим ранее находившийся в больнице для осужденных Артур Саркисян был освобожден под залог. Напротив больницы его ожидал автомобиль скорой помощи, на котором Доставщика хлеба перевезли в медицинский центр “Армения”.

Напомним, что с просьбой об изменении избранной в отношении Артура Саркисяна меры пресечения в виде ареста на освобождение под личную гарантию к генпрокурору РА обратились 27 депутатов парламентских фракций “Процветающая Армения”, Армянского национального конгресса, АРФ Дашнакцутюн, “Оринац еркир”, “Наследие”, а также депутаты не включенные в какие-либо депутатские группы.