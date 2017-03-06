Гагик Царукян купил занавеси за 252 тысячи евро

В последние годы депутат Национального Собрания Гагик Царукян является самым богатым среди своих коллег-законодателей. Этот титул он сохранил и в 2016 году.

Согласно декларации, представленной Царукяном в 2016 г., он приобрел две дорогостоящие вещи: мебель стоимостью 118 тыс. 485 евро и занавеси стоимостью 251 тыс. 799 евро. Депутат любит и дорогие автомобили.

В 2016 г. он купил два автомобиля марки “MERCEDES-BENZ G 63 AMG” за 88 млн 156 тыс. драмов и “BENTLEY BENTAYGA” за 186 тыс. евро. В 2016 г. доходы Гагика Царукяна значительно сократились. Если в 2015-ом они составили около 4 млрд 100 млн драмов, то в 2016-ом - 2 млрд 525 млн. Одни только займы депутата составляют целое состояние.

В 2016 он 46 раз предоставлял и получал займы. К концу года эти суммы составили около 41 млрд 21 млн драмов, 27 млн 208 тыс. евро, 26 млн 313 тыс. долларов и 595 фунтов стерлингов.