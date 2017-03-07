Денежные средства Карена Карапетяна в годовом разрезе увеличились

Карен Карапетян был назначен премьер-министром Армении 13 сентября 2016 г. В связи с этим он представил декларацию о доходах и имуществе на момент вступления в должность, а за несколько дней до этого Карапетян представил годовую декларацию за 2016 г., согласно которой его доходы несколько увеличились.

Что касается денежных средств главы правительства, то они почти не изменились, однако увеличились по сравнению с 2015 годом. Так, в указанном году на счетах Карена Карапетяна имелось 120 млн драмов, 3 млн 400 тыс. долларов, 720 тыс. евро и 35 млн российских рублей.

Жена премьера Астхик Карапетян в 2016 г. не получала доход, но имеет значительные денежные средства.

В 2016 г. Карен Карапетян получил доход в размере около 36 млн драмов и 70 млн 850 тыс. российских рублей. Эти суммы образовались за счет зарплаты. Что касается денежных средств, то на счетах премьера имеется около 115 млн драмов, 3 млн 700 тыс. долларов, 850 тыс. евро и 55 млн рублей.