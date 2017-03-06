Президент Серж Саргсян принял секретаря Совета безопасности РФ

Президент Серж Саргсян сегодня принял секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.



Собеседники с обоюдным удовлетворением констатировали, что основанные на крепкой дружбе армянского и российского народов межгосударственные стратегические союзнические отношения динамично развиваются, год от года расширяется повестка сотрудничества, чему ощутимо способствуют взаимные визиты высокого уровня. В армяно-российских отношениях как двустороннего, так и многостороннего формата Президент РА и секретарь Совета безопасности РФ подчеркнули важность сотрудничества в сфере безопасности.



Президент Саргсян высоко оценил уровень отношений, существующих между секретариатом Совета национальной безопасности РА и Советом безопасности РФ, и выразил надежду, что визит Николая Патрушева придаст новый импульс укреплению и углублению сотрудничества как между этими двумя структурами, так и в целом, межгосударственным отношениями в сфере безопасности.



На встрече речь шла также об актуальных международных проблемах и вызовах, возникающих в быстро меняющемся мире, о региональных развитиях, о нынешнем состоянии процесса урегулирования НК проблемы, а также о других вопросах, представляющих взаимный интерес.