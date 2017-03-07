В 4,5 раза сократились объемы строительства на средства иностранных инвесторов

Объемы осуществленного в январе 2017 г. строительства сократились на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Следует отметить, что сфера строительства до сих пор “не приходит в себя”. В 2016 г. в Армении было выполнено строительных работ на сумму 398 млрд драмов, что на 11% меньше показателя 2015 г.

Спад объемов строительства обусловлен в основном сокращением иностранных инвестиций в эту сферу: по сравнению с 2016 г. финансирование из указанного источника сократилось в 4,5 раза.

В январе 2017 г. самый большой объем строительных работ был выполнен на средства населения – 17 млрд драмов. Далее следует строительство за счет международных кредитов, в котором преобладало строительство на кредитные средства Всемирного банка. В январе был зарегистрирован рост этого показателя на 70%.

В первом месяце 2017 г. самый большой объем строительства был выполнен в сфере недвижимости – почти 30% от всего объема строительных работ. “Активно” велось строительство и в других сферах обслуживания.

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