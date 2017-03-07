Президент Серж Саргсян с официальным визитом отправился во Французскую Республику

Президент Серж Саргсян сегодня с официальным визитом отправился во Французскую Республику.



В рамках визита Президент Республики встретится с высшим руководством Франции: Президентом Франсуа Олландом, Председателем Сената Жераром Ларше, Председателем Национального Собрания Клодом Бартолони, мэром Парижа Анн Идальго, а также с генеральным секретарём международной организации Франкофонии Микаэль Жан. По итогам армяно-французских переговоров на высшем уровне будет подписан ряд документов, направленных на укрепление двусторонних отношений и углубление взаимодействия. В Париже намечены встречи Президента Республики с деловыми кругами Франции, Представителями армянских общин Европы.



Президент Саргсян посетит также Лион, встретится с мэром Лиона Жераром Коломби.