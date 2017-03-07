Состоялась встреча Премьер-министра РА Карена Карапетяна с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым

В рамках рабочего визита в Кыргызскую Республику Премьер-министр РА Карен Карапетян в Бишкеке провел встречу с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым с глазу на глаз.

Стороны коснулись хода выполнения договоренностей, достигнутых в результате январского официального визита Премьер-министра РА в РФ, в частности, создания армяно-российского инвестиционного фонда, вовлечения российских компаний в свободную экономическую зону в Мегри, поставок техники сельскохозяйственного назначения.



Был обсужден широкий круг вопросов армяно-российской экономической повестки дня.

Премьер-министры Армении и России подтвердили готовность продолжать расширять армяно-российское союзническое партнерство как в двустороннем формате, так и в направлении активизации торгово-экономических отношений в рамках ЕАЭС.

