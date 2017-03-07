Среда, 08 марта

Օбщество

Премьер-министра Карена Карапетяна принял Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев



В столице Кыргызской Республики Бишкеке, перед заседанием Евразийского межправительственного совета, Премьер-министра Республики Армения Карена Карапетяна и глав правительств других государств-членов ЕАЭС принял Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев.

Приветствуя участников заседания Евразийского межправительственного совета в Бишкеке, Президент Кыргызстана отметил, что это эффективная площадка для развития диалога между государствами-членами ЕАЭС, углубления интеграции и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес. Алмазбек Атамбаев заверил, что в рамках председательства в 2017 году в органах ЕАЭС Кыргызстан приложит максимальные усилия для достижения прогресса по указанным направлениям.

Премьер-министр Карен Карапетян от имени правительственной делегации РА поблагодарил Президента Кыргызстана за теплый прием и организацию заседания Евразийского межправительственного совета на высоком уровне. По словам Главы Правительства РА, этим заседанием стартуют мероприятия, предусмотренные в рамках председательства Кыргызстана в ЕАЭС, которые будут стимулировать дальнейшее углубление евразийских интеграционных процессов.

На встрече был обсужден ряд вопросов повестки дня ЕАЭС.


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