Показания по делу “АрменТела” дал бывший директор по безопасности

На судебном заседании суда 6 марта показания по делу бывшего директора технического блока компании “АрменТел” Владимира Сачкова дал бывший директор по безопасности компании Ашот Погосян. Напомним, что 6 февраля суд приговорил Погосяна к четырем годам лишения свободы.

Бывший директор по безопасности подтвердил те показания, которые он дал в суде, поскольку они несколько отличались от его предварительных показаний.

Ашот Погосян настоял, в частности, на том, что во время командировки в Москву он встречался с руководителем дирекции по безопасности ЗАО “Вымпелком” в странах СНГ Александром Зубовым, от которого получил указание создать в компании “АрменТел” канал связи. По словам Погосяна, такое указание Зубов дал только ему, однако о предпринимательской деятельности речь не шла. Ашоту Погосяну поручили создать канал связи для Службы национальной безопасности РА. В подробности он стал вдаваться, так как они его не интересовали.

Для создания канала связи Зубов пригласил специалиста, который приехал в Ереван, чтобы заняться этим вопросом.

Отвечая на вопросы обвинителя Айка Акопяна, которого интересовало участие Сачкова в этом деле, Ашот Погосян сказал, что не помнит, знал кто-либо из сотрудников компании о создании этого канала связи или нет. Он также не смог сказать, был ли в курсе этого бывший гендиректор “АрменТела” Игорь Климко.

Для создания канала связи из Москвы в Ереван прибыл Алексей Писарев. По указанию Зубова Ашот Погосян встретил его, выдал пропуск для работы в технической зоне компании, предоставил телефонную карту, представил Сачкова и ушел. В дальнейшем, по словам Погосяна, Писарев еще дважды приезжал в Армению. На вопрос защиты, знал ли Писарев Сачкова, Ашот Погосян ответил отрицательно.

В связи с созданием канала связи поступило распоряжение выделить комнату. По словам Ашота Погосяна, такое указание дал Игорь Климко. Погосян освободил комнату на улице Фрунзе, которая служила для отдыха операторов и которая в дальнейшем была переоборудована в склад. После этого никто не мог туда заходить, даже операторы.

В этой комнате имелись компьютеры, процессоры, которые использовались для видеонаблюдения. После получения указания об освобождении комнаты сотрудники безопаности забрали оттуда всю технику.

Ашот Погосян подчеркнул, что сам он никогда в этой комнате не бывал, тогда как директора “АрменТела имели доступ к любому помещению.

Он также отметил, что Писарев работал с техническим блоком, а Зубов отдавал и другие поручения по каналу связи.

После показаниий Ашота Погосяна обвинитель Айк Акопян выступил с ходатайством огласить и его предварительных показаний, поскольку между ними имелись существенные противоречия. Судья Армен Бекташян удовлетворил ходатайство.

Обвинитель, сославшись на требования Минской конвенции, ходатайствовал также пригласить в суд с целью допроса находящихся в РФ свидетелей. Стороны не возразили.