За счет годовых сделок жены председателя КГД можно было бы купить целое село

Председатель Комитета госдоходов РА Вардан Арутюнян до назначения на государственную должность почти 16 лет проработал в компании “АрмРосгазпром” (“Газпром Армения”). Председателем КГД Арутюнян стал 8 октября 2016 г. Именно в годы работы в газовой компании он, по всей видимости, и сколотил миллионное состояние.

Согласно своей декларации об имуществе и доходах председатель КГД в 2016 г. получал доход в размере 185 млн драмов, из которых 182 млн составляла его зарплата в компании “Газпром Армения”. Доход Арутюняну обеспечивали также проценты по займам, составившие 160 тыс. 296 долларов.

Денежные средства главы КГД по сравнению с 2015 г. резко увеличились. Если в указанном году у него было 25 млн драмов, то в 2016-ом – уже 97 млн. Выросли и валютные средства Арутюняна. В 2015 г. у него не было сумм в долларах, а вот в 2016-ом чиновник задекларировал 54 тыс. 109 долларов и 110 евро вместо прежних 102.

У Вардана Арутюняна имеются также займы на значительную сумму - 3 млн 170 тыс. долларов.

Отметим, что Арутюнян любит летать бизнес-классом, что является дорогим удовольствием. На пресс-конференции в конце прошлого года он заявил, что не собирается летать эконом-классом, лишь бы кому-то понравиться. По словам председателя КГД, хотя после получения государственной должности для него покупаются более дешевые авиабилеты, он доплачивает, чтобы купить места в салоне бизнес-класса.

Единственный доход жены Вардана Арутюняна Заринэ Даниелян – 1733 долларов - составляли проценты по предоставленным займам. Только в 2016 г. г-жа Даниелян предоставила займы на сумму около 1 млн 770 тыс. долларов.

Огромных размеров достигают и денежные средства председателя КГД. В 2015 г. у него было 842 млн драмов, которые в 2016-ом сократились до 41 млн. Уменьшилась и сумма в долларах – с 2 млн 108 тыс. до 139 тыс.

Уменьшение сумм не случайно. В 2016 г. Заринэ Даниелян за 789 млн 600 тыс. драмов приобрела не получившее право на государственную регистрацию новое сооружение. По сообщению нашего источника, супруга председателя КГД владеет земельным участком рядом с проспектом Азатутян в Ереване, где и ведется строительство здания.

Эта недвижимость – не единственная дорогостоящая покупка жены чиновника. Заринэ Даниелян приобрела за 175 тыс. долларов также автомобиль “MERCEDES-BENZ G 63 AMG”.