Врач об Артуре Саркисяне: “Критического состояния уже нет”

“Критического состояния уже нет. Сейчас он должен пройти плановые обследования и получать лечение”,- сообщил Hetq.am заведующий отделением гастроэнтерологии медцентра “Армения” Гагик Акопн, говоря о состоянии здоровья Доставщика хлеба – Артура Саркисяна.

По словам врача, Артур уже может самостоятельно питаться.

На вопрос, почему А.Саркисяна перевели именно в гастроэнтерологическое отделение, Гагик Акопян сказал: “У него имеются ревматологические проблемы, но вместе с тем есть проблемы желудочно-кишечного тракта. Его осмотрит также ревматолог”.

Сегодня после полудня навестить Артура пришли его друзья, родственники, граждане.

В момент нашего прихода ему ставили капельницу. “Здесь ко мне относятся исключительно хорошо… Я уже на стадии выздоровления”, - сказал Артур.

Говоря о голодовке, он подчеркнул: “Это решение я принял после судебного заседания 9 февраля, когда было решено взять меня под арест. Голодовку я собирался продолжать до конца...”

А мать Артура отметила: “Он очень похудел. Вы не слушайте, что он говорит, я знаю, какие боли он сейчас испытывает”.