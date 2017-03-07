Кто в Армении собирается стать депутатом Национального Собрания

Политические силы, вступившие в борьбу за избрание в новый парламент, уже представили в ЦИК свои предвыборные списки. Анализ опубликованных данных показал, кто хочет представлять интересы граждан в законодательном органе, какие группы по возрастному, половому и профессиональному признакам преобладают среди кандидатов.

Женщины-кандидаты моложе кандидатов-мужчин

В парламентских выборах примут участие 1558 кандидатов в депутаты. Это означает, что на каждые 10 тысяч избирателей зарегистрировано 6 кандидатов.

Средний возраст желающих получить депутатский мандат составляет 48 лет. Этот показатель совпадает со средним возрастом кандидатов, представляющих правящую Республиканскую партию Армении и входящую во власть АРФ Дашнакцутюн.

Кандидаты мужского пола в среднем старше кандидатов женского пола (49 и 47 лет соответственно). Самые молодые женщины- кандидаты – в партии “Свободные либералы”, а самые молодые мужчины- кандидаты – в блоке “Елк” (“Выход”). Солидным возрастом отличаются кандидаты от Коммунистической партии Армении – в среднем 63 года.

Loading...

52% населения, 30% кандидатов в депутаты

Среди баллотирующихся в парламент 10 кандидатов только три женщины. Их присутствие в Компартии составляет 26%. В выборах в составе КПА, по всей видимости, примет участие и партия “Женщины земли армянской”, от которой выдвинут только один кандидат. Самая маленькая разница между кандидатами обоих полов – в партии “Свободные демократы”. Здесь соотношение жeнщин и мужчин составляет 4:5.

Loading...

Большая разница между числом женщин и числом мужчин имеется и в вопросе занятий кандидатов в депутаты. Мужчины преобладают как среди безработных и пенсионеров, так и среди предпринимателей. Но если из каждых трех безработных лицами мужского пола являются двое, а из четырех пенсионеров – трое, то в случае с предпринимателями этот показатель составляет 9 из каждых 10 кандидатов. Разница в полах менее поляризована среди представителей сферы образования и науки.

Безработным является один из каждых трех кандидатов

Кандидаты в депутаты представили в ЦИК сферу своей занятости. Среди них много учителей, врачей, работников госструктур. Некоторые называли себя лишь представителями партий. Остальные сферы занятости оказались довольно разнообразными: сторож, сотрудник безопасности, водитель, программист, студент, адвокaт, парикмахер, инженер, бармен и т.д. Отметим, что среди кандидатов в депутаты представителей медиа (редакторов, журналистов и др.) больше, чем представителей общественных организаций.

Несмотря на это, безработным является один из каждых трех кандидатов. Их средний возраст 47 лет, большинство из них составляют мужчины и партийные. В числе безработных и бывший министр обороны Сейран Оганян, который возглавляет предвыборный список блока Оганян-Раффи-Осканян.

Loading...

Представители школ и госструктур

В сфере образования и науки лишь 23% работников (или четверо из каждых пяти) являются беспартийными. Особенно много кандидатов от партии “Армянское возрождение” и Республиканской партии Армении.

В числе кандидатов от первой партии – ректор Академии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), ректор и проректор Европейской региональной образовательной академии, директора филиалов ЕРОА в Иджеване, Гаваре, Мартуни и Гюмри, сотрудники действующих рядом с Академией французкого и европейского колледжей. Отметим, что возглавляющий предвыборный список “Армянского возрождения” Артур Багдасарян является председателем Французского университета, совета попечителей ЕРОА и Академии ОДКБ.

Похожая ситуация и в случае с Республиканской партией, но здесь есть одна разница: 57% кандидатов от РПА, представляющих сферу образования и науки, являются директорами общеобразовательных школ.

И еще одна примечательная деталь: РПА представляют также около 40% работников государственных учреждений (парламент, министерства, областные и общинные администрации).

Ниже представлена картина баллотирующихся в парламент сил в соответствии с партийной принадлежностью кандидатов.