В январе объем поступившей в Армению гуманитарной помощи вырос в пять раз

Комитет госдоходов представил данные о поступившей в Армению в январе гуманитарной помощи. Согласно этим цифрам, в первом месяце 2017 г. Армения получила гуманитарную помощь в пять раз больше, чем в том же месяце 2016 г.

В республику было доставлено 66,4 тонны гуманитарных грузов на сумму 528 млн драмов, или 1 млн долларов. 38.2% этой помощи составила продукция химической отрасли и связанных с ней других промышленных отраслей.

Отметим, что по сравнению с январем 2016 г. в этом году помощь в виде аппаратов и приборов увеличилась в 39 раз, а в виде машин, оборудования и механизмов – в 15 раз.

Кто прислал в Армению гуманитарную помощь

Перед тем, как рассказать, какие страны прислали в Армению гуманитарную помощь, отметим, что в январе 2017 г. наша страна так и не получила помощь из СНГ, в том числе от члена Евразийского экономического союза Российской Федерации. Зато самый значительный объем гуманитарных грузов прислали Евросоюз и другие страны, в том числе восточного и западного континентов.

В первом месяце этого года половину объема гуманитарной помощи Армения получила из США и Китая. Фонд “Пюник”, председателем попечителей которого является брат президента Сержа Саргсяна Левон Саргсян, в течение этого года доставил в Армению в качестве гуманитарной помощи оборудование и спортивный инвентарь для детских игровых площадок на сумму 81.000 долларов. Из Чехии в Армению прибыла скульптура, созданная Давидом Ереванци, которая стала его подарком армянской столице. Стоимость этой скульптуры составляет 75.000 евро.

Благотворительный фонд “Ташир”, действующий под председательством депутата Карена Карапетяна, передал в дар Первопрестольному святому Эчмиадзину 171 стул на общую сумму около 40 тыс. долларов.

А компания “Диакония” в рамках своей программы “Содействие населению городских и сельских общин Республики Армения и НКР” доставила в Армению макаронную продукцию на сумму 43 тыс. долларов. Кроме того, в Арцах была отправлена гуманитарная помощь в виде продуктов питания, одежды и предметов ухода.