Заруи Постанджян создает новую политическую силу

Как известно, 27 февраля спикер Национального Собрания Галуст Саакян сообщил депутатам о выходе Заруи Постанджян из фракции “Наследие”.

На состоявшейся сегодня пресс-конференции Постанджян сообщила, что вместе с гражданами Армении инициирует создание новой политической площадки, которая должна быть направлена на консолидацию и реализацию прав всего армянства, поскольку “сегодня наши соотечественники лишены возможности полноценно реализовать свои политические права и полноценно участвовать в политической жизни Республики Армения”.

Депутат пока не сообщила, что это за политическая сила и кто в нее вошел, добавив, что 15 марта приглашает журналистов на первый съезд новой инициативы, на котором будут представлены ее название и программа.

По словам Заруи Постанджян, посредством новой политической силы армянство Диаспоры сможет принять непосредственное участие в политической жизни страны, воспользоваться своим правом избирать и быть избранными.

“Мы понимаем, что сегодня почти 50 процентов граждан, живущих в Республике Армения, находятся в довольно уязвимом социальном положении”,- отметила Постанджян. Учитывая это обстоятельство, депутат считает, что для преодоления сложившейся ситуации необходимо содействие армян Диаспоры.

Созданию новой политической силы способствовали также организованные в последнее время в городах, где проживает много армян, молодежные инициативы, в ходе которых молодежь выдвинула предложения относительно участия в выборах в качестве наблюдателей. “Участие этих молодых людей, а также армян всего мира в нашей политической жизни для меня важнее, чем любое финансовое вложение”,- подчеркнула Заруи Постанджян.