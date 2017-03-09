Четверг, 09 марта

ПолитикаЭкология

Арцвик Минасян не против “политизации” экологических проблем



По завершении сегодняшнего заседания правительства министр окружающей среды Арцвик Минасян сообщил журналистам, что для них осуществление деятельности посредством экополитики имеет существенное значение. “Это означает, что все инициативы и программы должны рассматриваться с учетом трех основополагающих принципов “Стабильного развития” – экономического, социального, экологического. Любое решение или предложение, которое будет осуществляться без применения этих трех принципов, не будет соответствовать подходу “Стабильного развития”, против чего мы, естественно, будем возражать, особенно с экологической точки зрения”,- сказал Минасян.  

Касаясь вопроса о том, в какой степени будут “политизированы” экологические проблемы в предвыборный период, министр сказал, что если политические силы представят свои подходы к данной теме, то это будет очень похвально.


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