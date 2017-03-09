Национальные меньшинства хотят быть услышанными: 27 кандидатов будут бороться за четыре депутатских мандата

В Национальное Собрание Армении должны пройти представители проживающих в стране четырех национальных меньшинств. Четыре политические силы включили в предвыборные свои списки 27 кандидатов от нацменьшинств.

Согласно новому Избирательному кодексу, эти национальности получили право быть представленными в армянском парламенте. Ст.95 ИК устанавливает, что четыре депутатских мандата распределяются между представителями национальных меньшинств по следующему принципу: по одному мандату каждому из четырех проживающих в стране наиболее многочисленных нацменьшинств –езидам, русским, ассирийцам и курдам.

Республиканская партия Армении включила в свой предвыборный список 16 представителей нацменьшинств – по четыре представителя от каждой национальности. Пятеро из них являются членами РПА, остальные беспартийные.

Блок “Конгресс-Народная партия Армении” включил в свой список по одному представителю от каждого меньшинства. В списки “Армянского возрождения” и блока “Царукян” вошли представители трех нацменьшинств, за исключением курдов.

Кандидатов от национальных меньшинств нет в предвыборных списках блоков “Выход” (“Елк”), “Оганян-Раффи-Осканян”, “Свободные демократы”, а также Компартии и АРФ Дашнакцутюн.

Председатель общественной организации “Молодые езиды” Саид Авдалян баллотируется в НС по списку блока “Царукян”. Он самый молодый кандидат в депутаты – ему 25 лет.

Саид не считает правильным внесенное в Избирательный кодекс изменение, по которому выделены лишь четыре нацменьшинства. В Армении, по его словам, проживают 11 национальностей, и место в парламенте надо было предоставить всем. В парламент должен был пройти тот кандидат, который набрал бы наибольшее количество голосов. “Возможно, что грузин представил бы интересы нацменьшинств лучше, чем, скажем, езид. К тому же самая многочисленная община в Армении – езидская, которая насчитывает более 35 тысяч человек, но ее должно быть столько же представителей, сколько у курдов и ассирийцев, численность которых не достигает 3000. Это тоже неправильно”,- отметил Саид Авдалян.

В случае избрания депутатом молодой человек намерен поднимить вопросы, волнующие как езидскую общину, так и армянское население. В качестве депутата Саид попытается решить на политическом уровне проблемы езидов, что не удается сделать посредством общественных организаций.

“Одной из важнейших проблем езидской общины в Армении является неудовлетворительный жизненный уровень езидского народа. Я часто встречаюсь со своими соотечественниками и знаю, что около 90% езидов социально необеспечены”,- сказал Саид Авдалян.

Он выделил и образовательные вопросы, отметив, что для езидских детей необходимо организовать курсы родного языка. И хотя в школах езидский язык преподается, к этому вопросу нужно подходить более серьезно, отметил наш собеседник. После избрания в парламент Авдалян намерен заниматься вопросом принятия резолюции о геноциде езидов. В Национальном Собрании этот вопрос несколько раз поднимали депутаты фракции “Процветающая Армения”, однако властное большинство отклоняло их инициативу. Саид Авдалян уверен, что в будущем парламенте блок “Царукян” составит большинство, которое и проголосует за резолюцию о геноциде.

70-летний советник губернатора Армавира, ассириец по национальности Альберт Якубов включен в список РПА, он является и членом этой партии. Якубов с благодарностью говорит о властях Армении, которые сделали все, чтобы ассирийцы хорошо себя чувствовали в нашей стране, не забывали свой язык и традиции, сохраняли свою национальную идентичность.

“Ни в одной стране государство не оказывает содействия компактно проживающим ассирийцам. Этот вопрос решен на государственном уровне только в Армении”,- отметил советник губернатора. Более того, права проживающих в Армении ассирийцев закреплены в Конституции, а в селах, где живут ассирийцы, те же проблемы, что и у всего армянского населения.

В случае избрания депутатом Альберт Якубов намерен заниматься вопросами развития ассирийской культуры.

“Я мечтаю о том, чтобы в передаче “Ерг-ергоц” («Песнь песней») Общественного телевидения прозвучали ассирийские песни, чтобы было больше передач об ассирийцах”,- отметил кандидат в депутаты.

Якубов намерен также активизировать усилия проживающих за рубежом состоятельных ассирийцев, чтобы они помогли своим соотечественникам в вопросах строительства школ, водоводов и т.д.

Оценивая свои шансы, Альберт Якубов сказал, что, являясь членом РПА, он готов приложить все усилия, чтобы правящая партия одержала победу в Араратской области.

26-летний редактор курдской газеты “Загрос” Лиана Мхоян тоже баллотируется в парламент по предвыборному списку Республиканской парти Армении. Лиана беспартийная. Она считает похвальным, что национальным меньшинствам выделили места в Национальном Собрании. По словам девушки, проблемы курдов всегда были в центре внимания правительства Армении. Государство издает учебники на курдском языке, что тоже достойно похвалы. Вместе с тем Лиана отметила, что им бы хотелось иметь возможность получать образование отдельно. Велико также желание курдской общины иметь собственный телеканал, но для начала они готовы ограничиться часовой передачей в эфире какой-либо телекомпании.

На сегодняшний день на Общественном радио имеется часовая передача на курдском языке, издается газета “Загрос”, однако Лиана считает, что наличие телеэфира необходимо. “Мы очень хотим представить всем нашу культуру, наши традиции, наш менталитет. У нас, правда, нет государства, но мы считаем себя образованной нацией”,- отметила представительница курдской диаспоры.

Включенная в предвыборный список блока “Армянский национальный конгресс-НПА” Гаянэ Малышенко будет представлять в Национальном Собрании русскую общину. По словам 27-летнего филолога-переводчика, АНК участвует в выборах под мирным лозунгом. Сторонницей мира является и Гаянэ, так как живущие в Армении русские парни, являясь гражданами этой страны, тоже идут служить на границу и погибают точно так же, как и армянские юноши. Цель Гаянэ – способствовать мирному урегулированию карабахской проблемы. Молодой кандидат в депутаты уверена, что чем больше людей будут бороться за осуществление какой-либо идеи, тем раньше она будет претворена в жизнь.

Гаянэ Малышенко решила баллотироваться в парламент, чтобы голос русской общины был услышан, чтобы они смогли добиться перемен на пути к миру. “Мы все должны объединиться в борьбе за утверждение мира в Армении”,- подчеркнула Гаянэ.

По ее мнению, русская община в Армении неполностью реализует свое право на получение образования на русском языке. “Дома я говорила по-русски, а в школе училась на армянском языке. Мне бы хотелось, чтобы русское образование стало более открытым и доступным для русских, чтобы русские классы действовали даже в младшей школе. Перед школами с русским уклоном стоит серьезная проблема – наличие ограничений. Например, для тех, у кого бабушки-дедушки русские, а родители разных национальностей и у них армянская фамилия, вход в эти школы закрыт”,- отметила Гаянэ.

Верхний снимок: на свадьбе в селе Алагяз. Автор: Нарек Алексанян

Фото собеседников: фейсбуковские страницы и сайт администрации Араратской области