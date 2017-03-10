ВС Азербайджана применили снайперские винтовки “Истиглал” и СВД

На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск 9 и в ночь на 10 марта противник из стрелкового оружия различного калибра, в том числе снайперских винтовок, нарушил режим прекращения огня свыше 30 раз, произведя в направлении армянских позиций более 550 выстрелов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.

На восточном направлении линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также снайперские винтовки “Истиглал” и СВД (92 выстрела), а на северо-восточном направлении – 82-мм миномет (1 снаряд).

Подразделения Армии обороны продолжают полностью контролировать ситуацию на передовой и уверенно нести боевое дежурство, говорится в сообщении.