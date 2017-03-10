Комиссия ПАСЕ обратилась к делу Александра Лапшина

Оксана Мусаелян

Комиссия по юридическим вопросам и правам человека ПАСЕ рекомендует принять меры и положить конец злоупотреблению системой “красных уведомлений”, которые выдаются Интерполом по запросу стран-участниц. Об этом говорится в проекте отчета немецкого депутата Бернда Фабрициуса, представленного на заседании комиссии в Париже.

Уведомления позволяют полиции в государствах-членах сотрудничать с целью ареста и экстрадиции лица, находящегося в розыске.”Резкое увеличение числа таких уведомлений за последнее десятилетие и предполагаемое злоупотребление ими со стороны некоторых государств-членов, которые используют их в целях политического преследования, подавления свободы выражения мнений или преследования представителей политической оппозиции за пределами границ этих стран, представляют собой серьезную проблему для системы”, - отмечает автор отчета.

Докладчик привел ряд примеров таких злоупотреблений, в числе которых было и дело блогера Александра Лапшина, арестованного в декабре 2016 года в Минске в соотвествии с “красным уведомлением”, направленным Азербайджаном. В результате Лапшина, являющегося гражданином России, Украины и Израиля, экстрадировали в Азербайджан. В вину блогеру вменяется посещение им Нагорного Карабаха в 2011 и 2012 годах.

Кроме того, в докладе указывается еще одно дело, связанное с Азербайджаном. Это дело Азера Самадова, который, опасаясь политических преследований, покинул Азербайджан после того, как в 2003 году поддержал кандидата, выступавшего против президента Алиева. Впервые Самадов был арестован в Грузии, обвинен в «участии в общественных беспорядках» по статье 220 Уголовного кодекса Азербайджана. Позднее он был признан УВКБ ООН беженцем и получил убежище в Нидерландах. Однако в 2009 году снова был задержан Интерполом по запросу Азербайджана в аэропорту Амстердама. Окончательно “уведомление” было снято с Самадова только через 8 лет, в 2015 году, на основании политики по вопросам беженцев Интерпола.

«Злоупотребление процедурами Интерпола поднимает вопросы подотчетности судебных органов как государств, злоупотребивших процедурами путем подачи неправомерных запросов или их исполнения, так и Интерпола – в той степени, в которой его ответственность связана с оказанием помощи государствам, нарушающим права человека”, - отметил докладчик. Он указал на необходимость ввести более строгие гарантии и меры с тем, чтобы национальные центральные бюро запрашивали “красные уведомления”, а Интерпол распространял их только в тех случаях, когда имеются серьезные основания для подозрения в отношении преследуемого.

«Преследуемые лица не в состоянии оспорить“красные уведомления” перед национальными или международными судами. Иногда людей арестовывают и экстрадируют в страны, где они не могут ожидать справедливого суда или где им угрожают пытками. При этом эти люди даже не знают, что они были в списках Интерпола. Принимая во внимание ущерб, который могут нанести злоупотребления данной процедурой жизням невинных людей, препятствуя свободе их передвижения, ограничивая возможности их трудоустройства или предпринимательской деятельности, а также нанося ущерб их репутации, важно, чтобы в системе были выявлены слабые места и приняты меры по предотвращению подобной практики и возмещению ущерба”,- отмечается в отчете.

В документе также подчеркивается, что преследуемые лица должны иметь возможность оспаривать “красные уведомления” в соответствии со справедливыми нормами национальных и международных гарантий по правам человека.

Комиссия указала на необходимость продолжения реформы систем Интерпола, а также призвала создать фонд для выплаты компенсации жертвам необоснованных запросов в Интерпол. Компенсацию должны выплачивать сами государства-нарушители по принципу “загрязнитель платит”.

Отметим, что по предварительной информации отчет будет обсуждаться на ближайшем заседании ПАСЕ в апреле.