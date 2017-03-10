Четыре миллиона драмов собрано в результате продажи открыток, созданных раненными военнослужащими

От продажи праздничных открыток, созданных раненными военнослужащими по случаю Дня 8-го марта, собралось около 4 млн драмов.

Организатор акции Айкуи Минасян сообщила Hetq.am, что в целом было продано около 700 открыток, 325 из которых заказало Министерство обороны, 50 – Государственный медицинский университет им.Мхитара Гераци, 35 – администрация президента РА.

По словам Айкуи, они не ожидали, что наберется такая сумма и и что инициатива получит широкий отклик. Большая часть средств поступила от продажи открыток в ходе концерта, организованного Министерством культуры в театре оперы и балета им.Спендиаряна.

Поскольку деньги от продажи открыток должны пойти на строительство реабилитационного центра для раненных военнослужащих, а на сегодняшний день собрано всего 4 млн из необходимых 40 млн драмов, то эти акции будут проводиться и в дальнейшем.

Еще одну партию открыток предусмотрено продать во время мероприятия, которое организует Министерство культуры 25 марта.

Отметим, что желание приобрести открытки выразили также другие государственные структуры и деятели культуры. К инициативе присоединился и капитан национальной сборной Армении по футболу, полузащитник “Манчестер Юнайтед” Генрих Махитарян, который сделал соответствующую запись на своей странице в Фейсбуке, призвав всех подписчиков поддержать эту инициативу.