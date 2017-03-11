На восточном направлении ВС Азербайджана применили станковый противотанковый гранатомет

На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск 10-го и в ночь на 11-е марта противник из стрелкового оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня 30 раз, произведя в направлении армянских позиций 100 выстрелов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.

На восточном направлении линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также станковый противотанковый гранатомет (3 снаряда), а на северном направлении – 82-мм миномет (1 снаряд).

Передовые подразделения Армии обороны в основном воздерживались от ответных действий и продолжали надежно оборонять боевые позиции, говорится в сообщении.