Режим прекращения огня был нарушенм 40 раз

На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск 11-го и в ночь на 12-е марта противник из стрелкового оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня 40 раз, произведя в направлении армянских позиций около 500 выстрелов, сообщает пресс-служба Минобороны НКР.

На восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновнеия ВС Азербайджана применили также 60-мм миномет (2 снаряда). Подразделения Армии обороны полностью контролируют ситуацию на передовой, говорится в сообщении.