Понедельник, 13 марта

АрмияՕбщество

На линии соприкосновения ВС Азербайджана применили станковый противотанковый гранатомет



На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск 12 и в ночь на 13 марта противник из стрелкового оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня 55 раз, произведя в направлении армянских позиций свыше 550 выстрелов.

ВС Азербайджана применили также станковый противотанковый гранатомет (1 снаряд).
Передовые подразделения Армии обороны владеют оперативно-тактической ситуацией на передовой и продолжают надежно защищать боевые позиции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.


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