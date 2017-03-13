На линии соприкосновения ВС Азербайджана применили станковый противотанковый гранатомет

На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск 12 и в ночь на 13 марта противник из стрелкового оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня 55 раз, произведя в направлении армянских позиций свыше 550 выстрелов.

ВС Азербайджана применили также станковый противотанковый гранатомет (1 снаряд).

Передовые подразделения Армии обороны владеют оперативно-тактической ситуацией на передовой и продолжают надежно защищать боевые позиции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.