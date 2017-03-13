Исчезающий с политической повестки Армении вопрос Джавахка в предвыборных программах партий

Если на предыдущих парламентских выборах вопрос Джавахка включили в свои предвыборные программы две партии, то в этом году о Джавахке упомянула лишь одна из них. На выборах 2012 г. особое внимание Джавахку уделили “Наследие” и АРФ Дашнакцутюн. В этом году АРФД всего лишь коснулась этого вопроса.

В контексте внешней политики Дашнакцутюн предлагает строить отношения с Грузией на принципах дружбы и взаимного уважения к национальным интересам. “Добрососедские отношения окажут положительное воздействие на полноценную реализацию прав армянства Джавахка и в целом армянства Грузии”,- говорится в предвыборной программе АРФД.

Блок “Оганян-Раффи-Осканян” в своей программе отметил, что в нее включены все волнующие граждан РА важнейшие проблемы. Можно предположить, что вопросы армянонаселенного Джавахка и живущих там наших соотечественников не волнуют граждан Армении.

Блок отмечает, что утверждение новых по своему качеству и содержанию, основанных на добрососедстве отношений с соседними странами является одной из первоочередних задач внешней политики РА. И в случае проведения активной внешней политики географическое положение Армении, имеющей ключевое значение перекрестка, может стать выгодным фактором, обеспечивающим участие РА в крупных региональных экономических проектах.

Блок “Выход” (“Елк”) в контексте внешней политики выдвигает вопрос диаспоры и отношений с соседями, заверяя, что будут осуществлены шаги для установления достойных и взаимовыгодных отношений с Грузией, Ираном, США, странами ЕС, Россией, Китаем, Индией, Ближним Востоком и другими странами. Начнутся переговоры вокруг транзитной транспортировки иранского газа через Армению в Грузию.

“Свободные демократы” подчеркивают важность проведения основанной на национальных интересах диверсифицированной внешней политики. “Грузия своей географической и цивилизационной ориентированностью и сообщением имеет стратегическое значение как страна, связывающая Армению с Европой, поэтому расширение и углубление отношений с Грузией не имеют альтернативы”,- отмечается в программе партии.

Блок “Царукян” в контексте своей внешнеполитической концепции считает важным утверждение в правительстве специальных программ, предложенных дипломатическими структурами РА, традиционными и другими организациями Диаспоры, с учетом особенностей каждой армянской общины.

Партия “Армянское возрождение” предлагает усилить энергетический узел Армения-Иран-Грузия-Россия.

В предвыборном списке Республиканской партии Армении кандидатов-уроженцев Джавахка больше, чем в списках других партий и блоков. Так, 31, 33, 35, 72, 159 места в списке РПА занимают соответственно Ширак Торосян, Тачат Вардапетян, Ованнес Софоян, директор школы имени Льва Толстого Анаит Узунян и депутат Вардан Айвазян.

Но, несмотря на это, в предвыборной программе Республиканской партии о Джавахке ничего не говорится. Республиканцы намерены придать новый размах отношениям с Ираном и Грузией, делая акцент, в частности, на реализации экономического потенциала и продолжая укреплять и развивать отношения Армении со странами-партнерами.

Как видим, армянские партии и блоки рассматривают отношения с Грузией только в экономическом контексте. В их программах Джавахк растворился в понятии “диаспора”, а вопрос сохранения в этом регионе армянской идентичности в повестке уже отсутствует.