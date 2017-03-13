Больной фурункулезом заключенный будет переведен в “Больницу для осужденных”

Находящийся семь месяцев в тюрьме член группы “Сасна црер”, 30-летний Артур Согомонян, у которого еще в августе прошлого года был обнаружен фурункулез, в ближайшие дни будет переведен в уголовно-исполнительное учреждение “Больница для осужденных”. Об этом Hetq.am сообщили в пресс-службе управления УИУ.

28 февраля адвокат Согомоняна Мушег Шушанян обратился к начальнику УУИУ, начальнику УИУ “Нубарашен”, министру юстиции и Защитнику прав человека с заявлением, в котором поднял ряд вопросов, в том числе вопрос перевода своего подзащитного в “Больницу для осужденных”.

“Установление ежедневного медицинского контроля за состоянием моего подзащитного, предоставление ему надлежащей медицинской помощи, обеспечение санитарно-гигиенических условий и специальной диеты возможны только в больничных условиях. Выдвинутое в связи с этим в моем заявлении от 12/12/2016 требование о его переводе в УИУ “Больница для осужденных” или хотя бы в санчасть УИУ “Нубарашен” так и осталось без последствий”,- говорится в заявлении Мушега Шушаняна.

По словам адвоката, его подзащитный должен был быть переведен в “Больницу для осужденных” еще семь месяцев назад, когда ему был поставлен диагноз фурункулез.

“Все, что сейчас делается, делается с опозданием. То есть государственный орган начал выполнять свои обязанности в результате предпринятых нами значительных усилий, хотя обязан был сделать это без заявлений, по собственной инициативе. Однако перевод сам по себе не может служить гарантией оказания надлежащей медицинской помощи. Хочу надеяться, что будут приняты все необходимые меры, и Артур Согомонян вылечится”,- сказал в беседе с Hetq.am Мушег Шушанян.

P.S. Адвокат отметил, что Артур Согомонян дал согласие на оповещение общественности о своей болезни.

Фото с фейсбуковской страницы Артура Согомоняна