Ситуация на передовой

На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск 13 и в ночь на 14 марта противник из стрелкового оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня 55 раз, произведя в направлении армянских позиций свыше 630 выстрелов. На южном направлении линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также 82-мм миномет (2 снаряда), сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.

Передовые подразделения Армии обороны в основном воздерживались от ответных действий и продолжали уверенно нести боевое дежурство, говорится в сообщении.