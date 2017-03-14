Армения возглавила рейтинг Совета Европы по уровню смертности в тюрьмах

Оксана Мусаелян

В Армении самый высокий показатель смертности в тюрьмах, где на 10 тысяч заключенных приходится 95,5 летальных исходов, тогда как средний показатель по Европе составляет 27,3 смертей. Такой вывод сделали эксперты Совета Европы по итогам опубликованного сегодня ежегодного статистического исследования пенитенциарных систем европейских государств. Отчет составлен на основе данных тюремных ведомств государств-членов Совета Европы за 2015 год и подготовлен при поддержке исследователей Института криминологии и криминального права Лозаннского университета.

Согласно отчету, в 2014 году в пенитенциарных учреждениях Армении было зарегистрировано 38 летальных исходов. Сообщалось о четырех случаях суицида. Уровень самоубийств составил 10,1 случаев на 10 тыс. заключенных, что также превышает средний показатель – 6 случаев.

Кроме того, в 2015 году в Армении насчитывалось 3,9 тысяч заключенных (из них 6 несовершеннолетних), что составляет примерно 130 заключенных на 100 тысяч жителей. Среднеевропейский показатель – 116 человек.

При этом самое большое число заключенных имелось в России (439,2 на 100 тысяч жителей), далее идут Литва (278), Грузия (248), Азербайджан (249,3), Латвия (223,4), Турция (220,4) и Молдова (220).

С 2005 года количество заключенных на 100 тысяч жителей в Армении увеличилось примерно на 48%. Таким образом, по показателям последних десяти лет Армения оказалась среди стран-лидеров по уровню заключения под стражу. В первую четверку стран с наибольшим показателем уровня заключения под стражу вошли Турция (191%), Албания (90%), Сан-Марино (79%) и Македония (61%)

Общее число заключенных в Армении увеличилось на 38% (с 2,8 тысяч в 2005 году до 3,9 в 2015-ом). Из них осужденные женщины составили 4,4%, что несколько ниже среднеевропейского показателя – 5,2%. Количество иностранцев среди заключенных в Армении достигало 3,2%. Это ниже среднеевропейского показателя, который, как правило, составляет 10,8%. Кроме того, в отчете отмечается, что в стране не наблюдалась проблема переполненности тюрем, и при среднем показателе 93,7 человек на сто мест в Армении эта цифра была несколько ниже – 84,8 человек. Площадь помещения для арестанта составляет 4 квадратных метра. Общее же количество отпущенных на свободу арестантов в 2014 году составило около 1,5 тысяч человек. Это примерно 49 человек на 100 тысяч жителей, что в свою очередь в два раза ниже соответствующего показателя 2013 года, когда было освобождено чуть больше 2,5 тысяч человек. В 2014 году сообщалось также об одном случае побега. На 3,4 заключенных приходится один охранник, что несколько ниже среднего показателя – 2,8.

Общий бюджет администрации пенитенциарных учреждений Армении в 2013 году составил 14, 665 млн евро. Отмечается также, что Армения тратит на содержание одного заключенного в среднем €10,3 в день, что в 5 раз меньше среднего уровня по Европе, который равен €52,36. Этот показатель ниже всего в Грузии, где ежедневные расходы на одного арестанта составляют €5,66. Самые высокие расходы на одного заключенного в день зарегистрированы в Швеции – 354 евро и Сан-Марино – 481 евро.