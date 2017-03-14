Среда, 15 марта

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Аракел Мовсисян скрыл от Комиссии по этике свои автомобили



На предстоящих 2-го апреля выборах в Национальное Собрание Аракел Мовсисян намерен вновь получить депутатский мандат. Он включен в территориальный список Республиканской партии Армении и в эти дни проводит в области активные встречи с избирателями.   

Депутат, отличившийся употреблением в парламенте ненормативной лексики, представил в Центральную избирательную комиссию декларацию о своем имуществе и доходах в период с 1 января 2016 г. по 1 января 2017 г. Согласно этой декларации, у Мовсисяна имелись два автомобиля – “Лексус LX 570” (2014 г.) и “Тойота RAV4 2,5 GAS” (2015 г.).  

Однако ни в декларации 2015-го, ни в декларации 2016 гг. указанные автомобили не задекларированы. “Лексус LX 570 GAS” указан в декларации 2012 г., следовательно этот автомобиль не мог быть выпущен в 2014 г. Эту машину депутат купил за 70,000 долларов.

Что касается “Тойоты RAV4 2,5 GAS”, то никаких упоминаний об этом автомобиле в декларациях Аракела Мовсисяна нет.

Что касается доходов, то кандидат в депутаты задекларировал только зарплату, которую получал в Национальном Собрании – около 6 млн драмов.

На правах совместной собственности ему принадлежат два земельных участка в селе Айгек Армавирской области и участок площадью 2 га в селе Мусалер. 

Отметим, что один из этих участков Аракел Мовсисян приобрел за 10 млн драмов.


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