От картины стоимостью 200 тысяч долларов до квартиры в Испании

Действующий губернатор Сюника Ваге Акопян баллотируется в Национальное Собрание. Республиканская партия включила его в свой предвыборный список в качестве кандидата в депутаты от 12-ого избирательного округа, охватывающего Сюникскую и Вайоцдзорскую области.

В связи с участием в парламентских выборах Акопян представил в Центризбирком декларацию об имуществе и доходах в период с 1 февраля 2016 г. по 31 января 2017 г.

В декларации особенно бросается в глаза дорогостоящее имущество кандидата в депутаты.

В упомянутый период Ваге Акопян задекларировал 36 млн драмов, 115 тыс. евро и 191 тыс. долларов.

Что касается доходов, то в декларации указаны 147 млн 354 тыс. драмов. Подавляющую часть этой суммы составляет зарплата Акопяна в ЗАО “Кронимет Метал Трейдинг Си Ай Эс” и ЗАО “Зангезурский медно-молибденовый комбинат” - 49 млн и 41 млн соответственно. А 55 млн драмов образовались от отчуждения имущества.

Отметим, что кандидату в депутаты принадлежат 100% акций ЗАО “Кронимет Метал Трейдинг Си Ай Эс”, которое он передал в концессионное управление.

Кроме того, у Ваге Акопяна имеется квартира в совместной собственности площадью 90 кв.м в испанском городе Аликанте, а также земельный участок в единоличной собственности на улице Капанцяна в Ереване.

Кандидат в депутаты владеет также автомобилем “Lexus ES 250” 2015 г. выпуска, а также произведенными в том же году мотоциклами Harley-Davidson и Night Rod Special.

На снимке: губернатор Сюника Ваге Акопян