Мартирос Акопян проводит голодовку? УИУ опровергает, адвокат настаивает

Вчера в прессе появилось сообщение о том, что член группы “Сасна црер” Мартирос Акопян (Дед) с 12 марта проводит голодовку с требованием обеспечить надлежащие условия содержания.

Между тем в беседе с Hetq.am и начальник пресс-службы управления уголовно-исполнительных учреждений Гор Глечян, и офис Защитника прав человека опровергли эту информацию.

Представители офиса омбудсмена отметили, что 13 марта побывали в УИУ “Армавир”, где встретились с Мартиросом Акопяном, который в момент их прихода не проводил голодовку.

В беседе с нами адвокат Акопяна Ерванд Варосян рассказал, что вчера посетил находящегося в карцере своего подзащитного, который сообщил, что с 12 марта проводит голодовку. “Я не знаю, какой информацией они располагают, но вчера Мартирос Акопян сообщил мне, что с 12 марта проводит голодовку. Зная Акопяна, я уверен, что если он говорит, значит так оно и есть”,- отметил адвокат.

По словам Варосяна, его подзащитный оказался в карцере из-за того, что несколько дней назад пожаловался сотрудникам УИУ на то, что из-за поднятого ночью одним из заключенных шума не смог уснуть, и потребовал обеспечить надлежащие условия.

Однако тюремная администрация вместо того, чтобы решить проблему, перевела Мартироса Акопяна в карцер.

Напомним, что М.Акопяну выдвинуто обвинение по п.1 ч.1 ст.219 (захват группой лиц зданий, строений, средств транспорта, коммуникаций или связи) и ч.3 ст.235 УК РА (незаконное приобретение, реализация, хранение, транспортировка или ношение организованной группой оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).