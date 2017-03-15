В Москве состоялись армяно-российские переговоры на высшем уровне

Президент Серж Саргсян в рамках официального визита в Российскую Федерацию сегодня встретился с Президентом РФ Владимиром Путиным.



Руководители двух стран стратегических партнёров обсудили повестку армяно-российских отношений в двустороннем и многосторонних форматах и вопросы, касающиеся сотрудничества. Они затронули ход выполнения договорённостей, достигнутых на высоком уровне в различных отраслях.



Серж Саргсян и Владимир Путин обсудили процесс урегулирования НК проблемы, обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам и вызовам.



В начале встречи в узком составе Президент РФ, приветствуя коллегу, сказал, что 3 апреля Россия и Армения будут отмечать 25-летие установления дипломатических отношений, и за эти годы армяно-российские отношения приобрели союзнический характер. "Мы активно взаимодействуем практически по всем направлениям в международных организациях, включая те, которые созданы на постсоветском пространстве, и в универсальных международных организациях.



За эти годы произошло много событий, но отношения между Арменией и Россией всегда строились на основе очень глубоких корней, уходящих в века, в прошлое. Так оно и продолжается на настоящем этапе развития.



Мы знаем, что наша встреча проходит также на фоне подготовки к крупным внутриполитическим событиям в Армении: 2 апреля намечаются выборы в парламент, Национальное собрание, и всё это ещё связано с конституционной реформой. Процесс, видимо, непростой, но уверен, что Армения под Вашим руководством пройдёт этот этап своего развития.



Мы искренне желаем Вам успехов", - отметил Президент Путин.



Президент Серж Саргсян выразил благодарность Владимиру Путину за приглашение посетить Российскую Федерацию с официальным визитом и отметил, что взаимодействие двух стран непрерывно обогащается, появляются новые вопросы, и регулярные встречи на высшем уровне позволяют подвести итоги проделанной работы за конкретный период и, естественно, наметить главные направления нашего сотрудничества на ближайшее будущее и на перспективу.



"На самом деле этот год юбилейный для наших отношений: отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений. Эти годы стали периодом тесного сотрудничества, и мы дошли до истины в союзнических отношениях.

Характер таких отношений всегда диктует повестку дня. Уверен, что и сегодняшняя наша встреча будет содержательной, Владимир Владимирович, и пройдёт в атмосфере полного взаимного доверия.



Спасибо за приглашение, за тёплый приём", - сказал Президент Саргсян.



После встречи в узком составе состоялись переговоры в расширенном формате, при участии членов делегаций двух стран.



В честь находящегося с официальным визитом в Российской Федерации Президента Сержа Саргсяна, от имени Президента Российской Федерации Владимира Путина дан официальный обед.