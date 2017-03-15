Односельчане Вардана Айвазяна намерены встретиться с Кареном Карапетяном по вопросу озера Табацхур

Пока депутат Национального Собрания Вардан Айвазян занят предвыборной гонкой, его односельчане продолжают бороться за свое право ловить рыбу в озере Табацхур.

Вчера в тбилисском апелляционном суде наконец-то должно было состояться затянувшееся на год рассмотрение апелляционной жалобы жителей Табацхура. Присутствовавший вчера в суде один из местных жителей рассказал, что заседание было отложено по причине истечения срока действия доверенности адвоката.

Напомним, что земляки депутата Национального Собрания Армении Вардана Айвазяна, жители села Табацхур Боржомского района Самцхе-Джавахка, подали в суд на его компанию “Лчер” (შპს "ტბები"). Они требуют признать недействительной выданную компании лицензию на ловлю рыбы в озере Табацхур, а первоочередное право на рыболовство предоставить им. Суд первой инстанции принял решение в пользу компании Айвазяна, однако сельчане обжаловали решение суда.

По словам побеседовавшего с нами табацхурца, поскольку рыба в озере уже исчезла, местные жители ловят сейчас раков. На данном этапе им это не запрещено. Однако этот товар сельчане реализуют только на месте. Лица, которые несколько раз приобретали у местных жителей крупные партии раков, пытались вывезти их за пределы Грузии, но таможеники задержали этих людей, и им пришлось заплатить большие штрафы.

В селе Табацхур уже открывается сезон ловли раков. По словам сельчан, этим и обусловлено возобновление судебного процесса, который был приостановлен на год по неизвестным причинам. “Вардан Айвазян хочет закрыть судебное дело, чтобы только он мог ловить и экспортировать раков”,- отметил наш собеседник.

Следующее судебное заседание состоится 17 мая. А до этого жители Табацхура намерены встретиться с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном. Они надеются, что премьеру удастся призвать к порядку своего однопартийца и тем самым спасти село от угрозы исхода армян. По словам табацхурца, после января три семьи решили продать свои дома и уехать в Россию. Для местных жителей рыболовство является единственным источником дохода, которого они сейчас лишены.

Отметим, что Вардан Айвазян занимает 159-ю горизонталь в предвыборном списке Республиканской партии Армении. Он баллотируется и по территориальному списку кандидатов в депутаты в Котайкской области.